В Москве состоялся салют в честь 75-летия освобождения Каунаса от немецкой оккупации

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Праздничный салют состоялся на Поклонной горе в Москве в честь 75-й годовщины освобождения Каунаса от немецкой оккупации. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

"Военнослужащие отдельного гвардейского салютного дивизиона им. В. Михалкина Западного военного округа произвели праздничный артиллерийский салют на Поклонной горе Москвы. В небо Москвы было выпущено 2500 фейерверков различных видов. Кроме того, салют провели с использованием орудий ЗиС-3 времен Великой Отечественной войны и салютных установок на базе автомобилей "КамАЗ", - говорится в сообщении.

Каунас - второй по величине город Литвы, был захвачен немецко-фашистскими войсками 23 июня 1941 года и освобожден 1 августа 1944 года. В этот день в Москве в честь освобождения Каунаса был дан салют 20 артиллерийскими залпами из 224 орудий.