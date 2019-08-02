Пятнадцать мостов отремонтируют в Москве до конца года

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Капитальный ремонт пройдет на 15 мостах Москвы до конца года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичного комплекса городского хозяйства.

"В этом году планируется провести капитальный ремонт 15 мостовых сооружений столицы. В настоящее время работы ведутся на семи объектах", - привела пресс-служба слова заммэра Москвы Петра Бирюкова.

Капитальный ремонт идет на Большом Москворецком и Беседенском мостах. Также специалисты приступили к работам на Липецком, Мосфильмовском, Беломорском, Серпуховском путепроводах и Шелепихинском мосту. В ближайшее время работы начнутся на Калужском, Подольском и Бутырском путепроводах.

"Комплекс работ в рамках капитального ремонта мостовых сооружений по своим масштабам уникален. На каждом из указанных объектов необходимо провести замену опорных частей, гидроизоляцию деформационных швов, конструкций лестничных сходов и так далее", - отметил Бирюков.

Он добавил, что проведение капитального ремонта указанных объектов позволит решить ряд задач, связанных с потерей несущей способности конструкций мостов из-за многолетней эксплуатации. Так, увеличится срок службы мостов.