Навигацию судов по каналу им. Москвы планируется открыть после 16 августа

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Движение судов по каналу им. Москвы в столице планируется открыть после 16 августа. Об этом сообщил журналистам заместитель министра транспорта РФ Юрий Цветков.

Навигация по каналу имени Москвы была отложена из-за прорыва дамбы 10 января.

"Мы надеемся, что у нас подрядчик закончит работу, сдаст нам этот объект. Ориентировочно мы планируем, если все пройдет хорошо, то после 16 числа [откроется навигация на участке]. Мы ожидаем так", - сказал он.

Дамбу канала им. Москвы прорвало 10 января в районе Тушинского моста, в результате затопило автомобильный тоннель. Участок канала между шлюзами осушили, вода перестала поступать в тоннель, и к вечеру того же дня движение автомобилей по основному ходу восстановили. Ремонт дамбы канала рассчитывали завершить в июне 2019 года.

Однако во время проведения регламентных работ по наполнению канала 20 июня была выявлена повышенная фильтрация на одном из участков.

"Компания, которая занималась ремонтными работами, все это устранила. Мне доложили, что работы завершены, и сегодня планируют начать заполнение. По технологии заполнение занимает 16 дней. Заполнение будет постепенное, будут сниматься датчиками всевозможными параметры, чтобы исключить какое-то негативное воздействие", - пояснил Цветков.