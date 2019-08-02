Власти Москвы проведут тендер на разгон облаков в день годовщины военного парада 7 ноября

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Власти Москвы проводят тендер на разгон облаков 7 ноября, когда в столице будет отмечаться день годовщины проведения военного парада на Красной площади в 1941 году. По информации на портале госзакупок, начальная стоимость тендера - около 100 млн рублей.

"Оказание услуг по метеозащите города Москвы во время проведения в 2019 году праздничных мероприятий 7 ноября <...> Начальная цена 102 641 638 рублей", - говорится в заявке.

Отмечается, что источник финансирования - бюджет города Москвы. Исполнитель будет определен в сентябре.

Седьмого ноября 1918 года в Москве на Красной площади состоялся торжественный проход войск в честь первой годовщины Октябрьской революции 1917 года, после этого военные парады в годовщину Октября проводились регулярно. Одним из наиболее памятных стал парад в 1941 году, состоявшийся в ходе Великой Отечественной войны, когда гитлеровские войска находились в 50-100 км от Москвы, и столица СССР была на осадном положении. Подготовка мероприятия велась в строгой секретности. Парад начался 7 ноября в 08:00 мск, в нем участвовали 28,467 тыс. военнослужащих и представителей народного ополчения, прямо с площади многие уходили на фронт.

Этот парад показал миру, что Москва не сдается и боевой дух советских солдат не сломлен. Ежегодно с 2005 года 7 ноября в России отмечается День проведения военного парада на Красной площади в Москве в 1941 году, праздник имеет статус дня воинской славы. В годовщину парада на главной площади страны проводится его реконструкция с торжественным маршем, проездом и выставкой ретро-техники.