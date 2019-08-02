Центральный рынок в Москве приостановит работу 3 августа

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Центральный рынок на Рождественском бульваре в Москве не будет работать в субботу, 3 августа. Об этом сообщил журналистам в пятницу директор Центрального рынка Евгений Моргачев.

"Принято решение, что в эти выходные, в субботу, Центральный рынок не будет работать", - сказал Моргачев.

Он напомнил, что в минувшую субботу, 27 июля, в ходе несанкционированной акции на Трубную площадь вышла толпа. По его оценке, ущерб Центральному рынку составил 100-150 тыс. рублей. По его словам, 3 августа минимум 220 человек не выйдут на работу, а убыток рынка может составить около 2 млн рублей.

В центре Москвы 27 июля прошел несанкционированный митинг в поддержку независимых кандидатов, которые не были допущены к выборам в Московскую городскую думу 7-го созыва. По данным МВД, в нем приняли участие более 3,5 тыс. человек, были задержаны более 1 тысячи. Прокуратура Москвы проводит административное расследование в отношении 15 незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, которые являются организаторами незаконных акций.

Некоторые участники акции 27 июля призвали провести повторный митинг 3 августа. В столичной полиции отмечали, что уведомлений о согласовании акции не поступало. Также в полиции напомнили о предусмотренной законом ответственности за организацию несогласованных публичных мероприятий, а также за участие в них.