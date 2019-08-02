Выставка архивных фотографий ВДНХ открылась в Мосгордуме

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Архивные фотографии 1960-х годов с историческими павильонами ВДНХ представили на выставке, приуроченной к празднованию 80-летия выставочного центра, которая открылась в пятницу в Мосгордуме. Об этом сообщила пресс-служба выставочного центра.

"2 августа в центральном фойе Московской городской думы открылась выставка, приуроченная к юбилею ВДНХ. В официальной церемонии открытия фотовыставки приняли участие сотрудники аппарата, депутаты Мосгордумы, ветераны и представители ВДНХ. В экспозиции "ВДНХ - 80 лет!" представлены фотографии 1950-60-х годов, запечатлевшие исторические павильоны главной выставки страны", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в экспозиции представлены 20 архивных фотографий из фондов Библиотеки ВДНХ, которые ранее нигде не выставлялись. Большая часть снимков относится к 1954 году, по образу которого сейчас происходит реставрация многих павильонов на ВДНХ. "Символично, что фотоэкспозиция открылась в Московской городской Думе, ведь именно с переходом ВДНХ городу в 2014 году начался новый этап - возрождение выставки: реставрируются исторические павильоны, развивается инфраструктура, проходят большие городские события, открываются новые экспозиции и пространства", - добавили в пресс-службе.

С 1 по 4 августа проходит масштабное празднование 80-летия ВДНХ в Москве, на 20 площадках в разных частях выставки состоится более 50 праздничных событий. Москвичей и туристов ждут концерты и театральные постановки, видеопроекционные шоу, гастрономический фестиваль, соревнования по вейкбордингу, мастер-классы и многое другое.