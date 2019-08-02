Окружной избирком рассмотрит вопрос регистрации кандидатом Сергея Митрохина 6 августа

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Окружная избирательная комиссия (ОИК) по одномандатному округу № 43 повторно рассмотрит вопрос регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы седьмого созыва Сергея Митрохина 6 августа. Об этом сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе столичного избиркома.

"В настоящее время окружная избирательная комиссия № 43 проводит дополнительную проверку документов Сергея Митрохина, в том числе поступивших из Мосгоризбиркома. Заседание ОИК № 43 по вопросу регистрации Митрохина состоится 6 августа по завершению проверки", - сказал сотрудник пресс-службы.

Ранее столичный избирком удовлетворил жалобу Митрохина на решение комиссии по одномандатному избирательному округу № 43 отказать ему в регистрации кандидатом на выборы депутатов Мосгордумы и рекомендовал пересмотреть отказ в регистрации.

Выборы депутатов в столичный парламент назначены на 8 сентября. Зарегистрировано 233 кандидата, из них от партий 171 кандидат и 62 самовыдвиженца. Отказано в регистрации 57 кандидатам, из них от партий 18 кандидатов и 39 самовыдвиженцев. От трех парламентских партий на выборы идут 129 человек: от КПРФ - 44 кандидата, от ЛДПР - 45 кандидатов и от партии "Справедливая Россия" - 40 кандидатов. Также зарегистрированы кандидаты от партий "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста.