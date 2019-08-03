Развалы с арбузами и дынями открылись в Москве

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Порядка 230 бахчевых развалов открылись в субботу в разных округах столицы, сообщил ТАСС руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

"Традиционно для Москвы каждый год 3 августа начинают работать бахчевые развалы, в городе на улицах, площадях, скверах их порядка 230 - эта цифра не меняется порядка последних пяти лет. Большое количество арбузов и дынь предлагают наши сетевые предприятия, ценовую политику предприниматели устанавливают самостоятельно. Основными конкурентами для них являются не только московские сети, но и федеральные, у москвичей и гостей столицы есть всегда выбор, где можно приобрести арбузы или дыни. Приблизительная стоимость, как и в прошлом году: за килограмм арбуза - 25-30 рублей; за один килограмм дыни "Торпеда" - 80-90 рублей; а дыня "Колхозница" - порядка 60-70 рублей за килограмм", - сказал Немерюк.

Как уточнили в пресс-службе департамента, в торговых сетях на территории города стоимость килограмма арбузов различных сортов варьируется от до 20 до 84 рублей, дыни - от 50 до 180 рублей за килограмм.

"Каждая партия, которая поступает на развалы, должна проходить исследования на допустимые значения различных микроэлементов. Ну и, соответственно, заключение Роспотребнадзора всегда вывешивается на видном месте. Mожно определить, давно ли на этой точке проходили [проверку], были сделаны исследования, и откуда эти арбузы в принципе приехали", - добавил Немерюк.

Глава департамента уточнил, что на территории города, помимо бахчевых развалов, предусмотрена продажа арбузов и дынь с лотков "овощи-фрукты" при магазинах, в которых допускается реализация бахчевых культур. Ключевые регионы поставки бахчевых культур на столичные прилавки в этом году - Краснодар, Астрахань, Волгоград, Ростов-на-Дону и Дагестан.

"Посмотреть места расположения всех точек можно на портале открытых данных (data.mos.ru) - достаточно в поисковой строке ввести фразу "бахчевые развалы", а потом вверху экрана нажать кнопку "карта". Дальше откроется схема Москвы, где будут отмечены все арбузные места. Больше всего торговых точек в этом году заработает в Южном и Юго-Восточном административных округах. С начала августа и до конца сентября в этих округах будут работать более 53 бахчевых развалов в каждом", - заключил Немерюк.