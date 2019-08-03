Два бесплатных маршрута автобусов запустят до парка "Остров Мечты" в Москве

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Два бесплатных маршрута автобусов будут ходить от метро "Кожуховская" и станции Московского центрального кольца (МЦК) "ЗИЛ" до тематического парка "Остров Мечты", который сейчас возводят в Нагатинской пойме. Об этом ТАСС сообщил в субботу директор Научно-исследовательского института "МосТрансПроект" Александр Поляков.

"Посетители тематического парка "Остров Мечты" смогут добраться до него на двух новых маршрутах шаттлов от метро "Кожуховская" и станции Московского центрального кольца (МЦК) "ЗИЛ". Маршруты шаттлов по решению мэра Москвы Сергея Собянина будут бесплатными", - сказал Поляков.

В пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы уточнили, что от "Кожуховской" запустят 12 автобусов, от "ЗИЛа" - 10 автобусов, они будут ходить с интервалами в пять минут. Время в пути до парка от "Кожуховской" составит 18 минут, от "ЗИЛ" - 15 минут. На линиях будут работать новые автобусы большой вместимости.

Всего транспортная схема обслуживания парка позволит переместить 100 тыс. человек в сутки в самые загруженные дни, считают в институте.

"Мы ожидаем довольно большой поток посетителей, особенно в первый год работы. По предварительным оценкам, количество гостей тематического парка с аттракционами может достигать 7,5 млн человек в год, а посетить весь комплекс "Остров Мечты" смогут 50 млн. Поэтому вопрос транспортной доступности нашего проекта один из самых важных и сложных", - цитируют в сообщении руководителя проекта "Остров Мечты" Константин Голубев. Он напомнил, что был построен надземный пешеходный переход от станции метро "Технопарк" через проспект Андропова, а для машин возводится мост через Кожуховский затон. На территории парка сделают парковку для такси и туристических автобусов.

Транспортная доступность

Кроме того, останавливаться у "Острова Мечты" будут восемь маршрутов городского транспорта, которые курсируют от станции метро "Красногвардейская" и "Дубровка", от Котельнической набережной, Автозаводского моста и Таганской площади.

От станции метро "Технопарк" пеший путь до центрального входа в парк займет 6 минут - это около 500 м. От остановки общественного транспорта около метро, а также от остановки шаттлов до "Острова Мечты" можно будет дойти примерно за 5 минут. От Южного речного вокзала до центрального входа в парк можно будет добраться за 7 минут.

Строительство парка "Остров мечты" в районе Нагатинский затон в Москве ведется в два этапа. В первую очередь создадут крытый тематический парк развлечений, посвященный героям сказок и персонажам мультфильмов, кинотеатр с 17 залами, ландшафтный парк, наземно-подземный паркинг на более чем 3 тыс. машиномест и концертный зал на 3,5 тыс. мест. Вторая очередь включает строительство отеля на 410 номеров, концертного зала на 1 тыс. мест, детской яхтенной школы, создание благоустроенной набережной протяженностью около 2 км. Председатель совета директоров холдинговой компании "Остров мечты" Амиран Муцоев сообщал, что строительство первой очереди парка планируется завершить к ноябрю 2019 года.