Самый длинный эскалатор в московском метро построят на станции "Шереметьевская"

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Самый длинный эскалатор в московском метрополитене строится на станции "Шереметьевская" Большой кольцевой линии (БКЛ). Его протяженность составит более 130 м, сообщил в субботу журналистам заммэра столицы Марат Хуснуллин.

В настоящее время самый длинный подъемник находится на станции "Парк Победы" Арбатской-Покровской линии - около 125 м. "Из всех станций метро это самая тяжелая станция, потому что находится на глубине 70 м. Здесь получился очень длинный наклонный ход эскалатора - 131 метр", - сказал он.

"Шереметьевская" входит в состав участка БКЛ от станции "Савеловская" до станции "Авиамоторная", его начали строить в 2015 году. Общая длина участка составляет 12,8 км с пятью станциями: "Лефортово", "Рубцовская", "Стромынка", "Ржевская" и "Шереметьевская".

Как отмечал ранее мэр сегодня Москвы Сергей Собянин, проходка тоннеля станции метро "Шереметьевская" в Москве завершена на 60%. Будущая станция "Шереметьевская" расположена вдоль 5-го проезда Марьиной Рощи вблизи его пересечения с Шереметьевской улицей и 2-й улицей Марьиной Рощи. Станция пилонная, трехсводчатая с островной платформой, одна из самых глубоких и сложных в строительстве станций БКЛ. Глубина заложения - свыше 70 м.

С "Шереметьевской" можно будет сделать пересадку на станцию "Марьина Роща" Люблинско-Дмитровской линии метро. Единственный вестибюль станции будет выходить на Шереметьевскую улицу и 2-ю улицу Марьиной Рощи, к жилой и общественной застройке, остановкам наземного транспорта.