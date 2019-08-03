Более 700 тыс. человек посетили празднование юбилея ВДНХ за три дня

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Празднование 80-летия ВДНХ в Москве собрало более 700 тыс. гостей за неполных три дня, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"В субботу к середине дня ВДНХ посетили 300 тыс. человек. Здесь третий день проходят гулянья, посвященные 80-летию выставки <...>. В общей сложности за три неполных дня празднований здесь побывали свыше 700 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что посетители смогли послушать выступления популярных артистов, принять участие в мастер-классах, а также посмотреть парад театральных и цирковых артистов.

Кроме того, 3 августа на ВДНХ пройдет шоу дронов: в 21:30 в небо запустят 500 беспилотников со светодиодами, которые на высоте до 300 метров сформируют разные фигуры.

С 1 по 4 августа проходит масштабное празднование 80-летия ВДНХ. На 20 площадках в разных частях выставки состоится более 50 праздничных событий. Москвичей и туристов ждут концерты и театральные постановки, видеопроекционные шоу, гастрономический фестиваль, соревнования по вейкбордингу, мастер-классы и многое другое.