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Новый оператор проката самокатов начнет работать в Москве в ближайшее время

Запуск запланирован на ближайшее время

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Четвертый по счету оператор проката самокатов ToGo планирует начать работу в Москве в ближайшее время, сообщили ТАСС в столичном департаменте транспорта.

"Компания, которая хочет разместить на улицах свои самокаты, в полной мере соответствует всем требованиям проката, которые предъявляет департамент транспорта. Запуск запланирован в ближайшее время", - сказал собеседник агентства.

Самокаты компании разместят в районах Останкинский, Алексеевский, Сокольники, Гагаринский, Ясенево, Раменки и внутри Садового кольца.

Сезон велопроката и проката самокатов в Москве в 2019 году заработал 25 апреля. С начала нового сезона пользователи взяли самокаты порядка 20 тыс. раз. В 2019 году число самокатов увеличено до 10 тыс. - это больше, чем количество прокатных велосипедов.

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