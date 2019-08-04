Собянин: организаторам незаконных акций в Москве нужно было втянуть граждан в беспорядки

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Организатором незаконных митингов в Москве требовалось втянуть участников акций в беспорядки. С таким заявлением выступил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-1".

"Явно, что не все пришедшие на акцию ожидали такого развития событий, но организаторам, видимо, очень хотелось втянуть их в беспорядки", - заявил он. По словам мэра, многие из пришедших на несогласованные митинги не имели отношения к выборам в Мосгордуму. "Многие участники беспорядков вообще не имели никакого отношения к Москве и тем более к выборам в Мосгордуму. Я уверен, что москвичи это хорошо понимают", - подчеркнул Собянин.

"Это все не для блага людей, а ради чьих-то политических, узкокорыстных целей", - пояснил он.

Власти заранее оповестили участников акции об ответственности и недопустимости нарушения закона. Полиция предупредила о рисках различных провокаций на несогласованной акции 3 августа и призвала горожан и гостей столицы воздержаться от участия в ней. По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве, в субботу сотрудники полиции и Росгвардии задержали около 600 человек за участие в несанкционированной акции, на которую вышли примерно 1,5 тыс. человек.

По факту несогласованного митинга 27 июля возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти") и ч. 2 ст. 212 ("Участие в массовых беспорядках") УК РФ. По данным СК, к совершению указанных преступлений причастны более 10 граждан, которые принимали наиболее активное участие в организации и проведении массовых беспорядков в центре столицы. Шестеро из них уже арестованы по решению суда. Всего были задержаны более 1 тыс. участников этой акции, 88 из них отправлены под административный арест.