В поликлиниках Москвы с 5 по 10 августа пройдут лекции по борьбе с лишним весом

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Жители столицы смогут посетить лекции по борьбе с лишним весом и профилактике инфаркта в московских поликлиниках с 5 по 10 августа. Об этом сообщается в воскресенье на портале мэра и правительства Москвы.

"Борьба с лишним весом и профилактика инфаркта: какие занятия пройдут в поликлиниках с 5 по 10 августа. Также врачи расскажут об особенностях жизни с бронхиальной астмой, пользе витаминов и полезных техниках массажа", - говорится в сообщении.

На лекции в городской поликлинике № 220 врачи расскажут о методах профилактики инфаркта и его осложнений, а также о факторах риска и порядке действий в случае сердечного приступа. Шестого августа в филиале городской клинической больницы имени В. П. Демихова "Поликлиническое отделение Капотня" состоится лекция, посвященная методикам контроля и снижения веса.

Жителей районов Крюково, Старое Крюково, Матушкино и Савелки 7 августа приглашают в школу здоровья при городской поликлинике № 201. Врач-терапевт отделения профилактики Маржана Норудинова расскажет о методах профилактики осложнений сахарного диабета и научит самостоятельно измерять уровень сахара в крови. В среду, 7 августа, в филиале № 1 детской городской поликлиники № 61 педиатр, обладатель статуса "Московский врач" Елена Федоренко расскажет о методике домашнего закаливания и продемонстрирует приемы массажа, способствующего развитию ребенка. Десятого августа жителей Лианозова и других районов Москвы приглашают на лекцию о профилактике остеопороза в диагностический центр № 5.