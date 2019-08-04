В центрах госуслуг в Москве пройдут бесплатные занятия по бизнесу и садоводству

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Московские центры госуслуг "Мои документы" проведут с 5 по 9 августа бесплатные мастер-классы и семинары по бизнесу, садоводству и компьютерной грамотности, сообщается в воскресенье на сайте мэра и правительства города.

В частности, всем желающим расскажут, как "зарегистрироваться в личном кабинете на сайте mos.ru", а также научат "корректно передавать показания приборов учета и самостоятельно записываться на прием в государственные учреждения". Для участия в этих занятиях регистрация не потребуется.

В офисах "Мои документы" Тверского района, а также Бибирево и Восточное Измайлово на мастер-классах "Кедровая тропа" посетители без предварительной регистрации смогут пересадить ростки сибирского кедра, а также узнают, как правильно ухаживать за саженцами и какими полезными свойствами обладают растения. Регистрация потребуется для желающих посетить занятие "Как снизить операционные риски бизнеса и увеличить прибыль", где объяснят, как определить рентабельность проекта и понять, каких рисков стоит избегать. Он пройдет 6 августа во флагманском офисе "Мои документы" ЮЗАО.

Также желающие в ходе предстоящих бесплатных семинаров смогут узнать, как до испытательного срока отобрать продавцов, которые будут эффективны именно для вашего бизнеса. А 9 августа состоится занятие для тех, кому интересно, как с помощью технологий управления рисками сделать компанию устойчивой и эффективной.

В 130 центрах "Мои документы" москвичи могут получить свыше 260 разных услуг. 98% из них предоставляются по экстерриториальному принципу, то есть независимо от места регистрации. Горожан информируют о готовности документов удобным для них способом, например, по электронной почте или СМС-сообщением.