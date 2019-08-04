Московский омбудсмен: уже отпустили почти всех подростков, задержанных на незаконной акции

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Почти все несовершеннолетние, которые были задержаны на несогласованных мероприятиях в центре столицы 3 августа, уже отпущены домой. Об этом ТАСС сообщила в воскресенье уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

"Я нахожусь на связи с МВД, точную цифру они скажут завтра, речь идет о десятках несовершеннолетних. Сейчас почти всех подростков выпустили. Проблема есть с теми ребятами, чьих родителей нет в Москве, например одна семья, где ребенок живет с бабушкой, с родителями вообще не живет, а у бабушки не оформлено опекунство. Сейчас этот вопрос решается, к понедельнику все будет разрешено", - сказала омбудсмен.

Она добавила, что большинство обращений, поступивших к ней в субботу, касались недопуска адвокатов к задержанным на несогласованной акции. "Я связывалась и с руководством МВД, и с департаментом региональной безопасности, обозначила проблему, вчера на 23:30 уже в одиннадцать ОВД адвокатов допустили", - добавила она.

По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве, в субботу сотрудники полиции и Росгвардии задержали около 600 человек за участие в несогласованной акции, на которую вышли примерно 1,5 тыс. человек.

Власти заранее предостерегли участников акции об ответственности и недопустимости нарушения закона. Полиция предупреждала о рисках различных провокаций на несогласованной акции 3 августа и призывала горожан и гостей столицы воздержаться от участия в ней.

Прокуратура Москвы проводит административное расследование в отношении 15 незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, которые являются организаторами незаконных акций 14 и 27 июля. Предупреждения надзорного ведомства они проигнорировали.