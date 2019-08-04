В Москве отреставрировали северный фасад Политехнического музея

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Строительные леса после реставрации северного фасада исторического здания Политехнического музея демонтировали в Москве. Об этом журналистам рассказал руководитель строительных работ АО "Политехстрой" Юрий Государев.

"Сегодня происходит демонтаж лесов и баннерной сетки северного фасада здания Политехнического музея. Фасад восстановлен, восстановлен горельеф [вид выпуклого рельефа, в котором скульптура выступает над плоскостью фона более чем на половину объем] Георгия Победоносца. Фасад обработан специальными материалами, чтобы в погодные условия он сохранился на долгие годы. Здесь были полностью заменены оконные блоки, восстановлена кирпичная кладка, отливы все сделаны, кровля полностью сделана", - отметил Государев.

По словам руководителя реставрационных работ Сергея Тырина, был полностью воссоздан и отреставрирован каждый элемент на фасаде. "Работа велась по историческим фотографиям с авторским и техническим надзором. На месте горельефа был знак Политехнического музея. Он передан в фонд музея", - сказал он.

Кроме того, на фасаде отреставрировали фасадные панно "Пахарь", "Рабочая семья", "В кузнице", объединенные в триптих "Аллегория хозяйственного труда".

О реконструкции Политеха

Реставрация и реконструкция здания Политехнического музея начались в 2013 году, его экспонаты переехали на другие площадки. На реставрацию Политеха из бюджета выделено более 13 млрд рублей. Работы ведет компания "Политехстрой", которая является одним из строительных подразделений финансового института развития ДОМ.РФ.

После реконструкции площадь музея увеличится с 32 тыс. кв. м до 48 тыс., будет проведено масштабное укрепление фундамента, оборудован подземный технический этаж, смонтировано более 10 лифтов и инфраструктура для маломобильных граждан, чердачные помещения будут использоваться для размещения экспозиций.

Как ранее сообщал ТАСС, министерство культуры рассчитывает открыть Политехнический музей к ноябрю 2020 года. При этом ко Дню города в 2019 году планируют закончить основные реставрационные работы в "Холодной галерее" - пешеходном пространстве под историческим зданием музея.

Здание Политеха было построено в конце XIX века, это событие было приурочено к 200-летию со дня рождения Петра I. В инженерном плане к началу XXI века оно полностью устарело: здесь не было систем вентиляции и центрального отопления.