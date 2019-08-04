Отключение электричества в терминале D аэропорта Шереметьево не привело к задержке рейсов

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Отключение электропитания в терминале D аэропорта Шереметьево не повлияло на расписание рейсов. Отключение произошло в 11:50 мск и было восстановлено в 12:03 мск, сообщила ТАСС пресс-служба аэропорта.

"Сегодня, в 11:50 мск, произошло частичное кратковременное отключение электропитания в терминале D МАШ. На время отключения энергетики МАШ обеспечили автономное электропитание важнейших систем терминала. В 12:03 мск сетевое электропитание терминала D было восстановлено. Причина - короткое замыкание на подстанции МОЭСК. К задержкам рейсов данная ситуация не привела. В настоящее время МАШ продолжает работу в штатном режиме. Рейсы выполняются по расписанию", - сказал представитель пресс-службы.