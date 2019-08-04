Источник: более 10 иностранцев задержали во время несогласованной акции в Москве

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции и Росгвардии задержали на несогласованной акции в центре Москвы 3 августа 12 иностранцев, они отпущены. Об этом ТАСС сообщил в воскресенье источник в правоохранительных органах.

"В субботу в центре Москвы сотрудниками полиции были задержаны 12 иностранных граждан", - рассказал собеседник агентства. По его словам, они были доставлены в отделы полиции, с ними были проведена профилактическая беседа. "Информация была передана в посольства, в настоящее время все они отпущены без составления протоколов", - сказал источник и уточнил, что граждан Украины среди задержанных не было.

По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве, в субботу сотрудники полиции и Росгвардии задержали около 600 человек за участие в несогласованной акции, на которую вышли примерно 1,5 тыс. человек. Власти заранее предостерегли участников акции об ответственности и недопустимости нарушения закона. Полиция предупреждала о рисках различных провокаций на несогласованной акции и призывала горожан и гостей столицы воздержаться от участия в ней.

Прокуратура Москвы проводит административное расследование в отношении 15 незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, которые являются организаторами незаконных акций 14 и 27 июля. Предупреждения надзорного ведомства они проигнорировали.

По факту несогласованного митинга 27 июля возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти") и ч. 2 ст. 212 ("Участие в массовых беспорядках") УК РФ. По данным СК, к совершению указанных преступлений причастны более 10 граждан, которые принимали наиболее активное участие в организации и проведении массовых беспорядков в центре столицы. Шестеро из них уже арестованы по решению суда.