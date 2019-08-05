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Прохладная погода и небольшой дождь ожидаются в Москве в понедельник

Днем температура воздуха составит 13-15 градусов тепла

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Прохладная облачная погода и небольшой дождь ожидают москвичей в понедельник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе температура воздуха составит 13-15 градусов тепла. В ночь на вторник она может опуститься до плюс 8 градусов. Синоптики прогнозируют небольшой дождь в Московском регионе.

Ожидается северо-западный ветер скоростью 7-12 м/с. Атмосферное давление составит около 739 мм ртутного столба.

В Подмосковье в понедельник температура будет колебаться в пределах 11-16 градусов тепла. В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 5 градусов.

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