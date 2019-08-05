Участники онлайн-голосования в Москве смогут незамедлительно проверить учет бюллетеня

МОСКВА, 5 августа. /Корр. ТАСС Олеся Кулинчик/. Участники электронного голосования, которое впервые состоится в Москве на выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва, смогут проверить учет их бюллетеней сразу после того, как проголосуют. Об этом сообщил ТАСС в понедельник заместитель руководителя столичного департамента информационных технологий Артем Костырко.

"В рамках электронного голосования будет работать блокчейн-алгоритм - нода избирателя. Это просмотрщик блокчейна, воспользовавшись которым, можно проверить, как система учла бюллетень. Это 100-процентная гарантия, что все голоса учтены верно. Чтобы проверить свой голос через ноду избирателя, необходимо установить любое программное обеспечение для подключения к блокчейну или ввести полученный после голосования шифр в соответствующем разделе на mos.ru", - сказал Костырко.

Ранее сообщалось, что для проверки учета своего голоса участники онлайн-голосования после заполнения бюллетеней получат зашифрованное сообщение, значение которого опубликуют после окончания выборов. Благодаря ноде избирателя проверить учет голоса стало возможным до окончания голосования, введя шифр в специальном просмотрщике системы.

"Блокчейн представляет собой базу данных. Нода же находится на специальном сервере и позволяет видеть транзакции, попадающие в блокчейн и объединяющиеся в блоки, которые записываются и сохраняются. Это гарантия того, что ваш голос, пройдя шифрования, анонимизацию и так далее, остался неизменным и был записан верно", - сказал Костырко.

Он пояснил, что после заполнения бюллетеня избиратель увидит на экране адрес данной операции в системе голосования, основанной на блокчейне. Используя этот адрес, участник онлайн-голосования может найти свой бюллетень в системе через ноду избирателя, введя его в программу для подключения к блокчейну. Рекомендованные примеры программного обеспечения для подключения к ноде появятся накануне выборов в разделе об электронном голосовании на портале mos.ru.

Тестирование ноды

Замглавы департамента информационных технологий добавил, что в рамках открытого общегородского тестирования системы электронного голосования, которое состоялось в Москве 23 июля, была протестирована и нода. Записанные транзакции участников тестирования после окончания голосования были распечатаны, расшифрованы и подтвердили выбор участников - голоса по транзакциям были учтены верно.

"Каждый голос избирателя, то решение, которое он проставляет в бюллетене, зашифровывается в виде транзакции. Она представляет собой результат выбора человека, - какая-либо из позиций в бюллетене, - плюс специальный шифр, который подбирается и записывается на компьютере человека, плюс метка времени - техническая информация. Это все вместе называется транзакцией", - сказал Костырко.

Он добавил, что данные транзакции уникальны и связаны в единую цепь. Десять транзакций составляет блок. Все транзакции видны в браузере пользователя.

"Блокчейн - цепочка связанных между собой событий, ее нельзя нарушить, иначе нарушится целостность базы и она не сработает. Мы сделали механизм - ноду, используя который, каждый сможет записать свою транзакцию, а потом ее проверить", - пояснил Костырко.

Электронное голосование

Москвичи впервые смогут поучаствовать в эксперименте по проведению электронных выборов и проголосовать за кандидатов в орган законодательной власти со своего компьютера или мобильного устройства. Участие в голосовании добровольное и доступно наряду с традиционным способом. Чтобы стать электронным избирателем, нужно подать заявление не ранее чем за 45 дней до даты голосования и не позднее чем за три дня до нее, то есть в период с 24 июля по 4 сентября включительно.

Мосгоризбирком утвердил список из трех округов, в которых будет проведен эксперимент по электронному голосованию на выборах депутатов Московской городской думы седьмого созыва. В эксперименте примут участие округа № 1 - Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково (Зеленоград); № 10 - Бибирево, Лианозово, Северный; № 30 - Чертаново Центральное и Южное. Округа были выбраны путем голосования на портале "Активный гражданин".

Ранее Костырко сообщил ТАСС, что избиратели, которые примут участие в электронном голосовании, будут иметь 15 минут, чтобы проголосовать за кандидата. По его словам, фактически голосующий получает доступ к голосованию в виде обезличенного бюллетеня на защищенный сервер, где после этого происходит шифрация бюллетеня и его отправка. Время процедуры голосования было увеличено, так как тестирование выявило, что заявленных ранее пяти минут недостаточно. Также Костырко отметил, что испортить бюллетень в ходе электронного голосования будет невозможно.

Специальный штаб, который будет контролировать проведение электронного голосования на выборах в Мосгордуму, создан внутри Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в столичный парламент.

Выборы депутатов назначены на 8 сентября. Зарегистрировано 233 кандидата, из них от партий 171 кандидат и 62 самовыдвиженца. Отказано в регистрации 57 кандидатам, из них от партий 18 кандидатов и 39 самовыдвиженцев. От трех парламентских партий на выборы идут 129 человек: от КПРФ - 44 кандидата, от ЛДПР - 45 кандидатов и от партии "Справедливая Россия" - 40 кандидатов. Также зарегистрированы кандидаты от партий "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста.