Власти Москвы выставили более 850 машиномест для аренды без торгов

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Власти Москвы предложили москвичам арендовать на 10 лет свыше 850 новых машиномест в четырех столичных округах без проведения торгов. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Департамента городского имущества Москвы.

"В настоящий момент департамент выставил дополнительно больше 850 машиномест, находящихся в собственности города и расположенных в подземных паркингах многоквартирных жилых домов. Машиноместа находятся в семи многоквартирных домах, расположенных в Центральном (56 машиномест), Северном (272 машиноместа), Северо-Восточном (380 машиномест) и Юго-Западном административных округах (149 машиномест). Арендовать их могут напрямую у города без проведения торгов собственники квартир в этих домах, а также москвичи, проживающие в жилых помещениях по договору найма", - цитирует пресс-служба руководителя столичного департамента городского имущества Максима Гамана.

Уточняется, что метраж машиномест составляет от 9,6 до 29,9 кв. м, годовая арендная плата колеблется от 3,2 тыс. до 8,7 тыс. руб. за кв. м (с учетом НДС) в зависимости от удаленности парковок от МКАДа.

По словам Гамана, всего на сегодняшний день москвичам предлагается для аренды у города без торгов 4,2 тыс. машиномест общей площадью более 60 тыс. кв. м, они находятся во всех административных округах Москвы, за исключением ТиНАО.

В феврале текущего года власти Москвы впервые предложили жителям арендовать на 10 лет большое число парковок без проведения торгов. Ранее, начиная с 2017 года, практика предоставления парковок была единичной и по индивидуальным обращениям граждан. Места также предоставлялись без торгов и на десять лет аренды.