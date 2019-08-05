Международный Евразийский форум "Такси - 2019" пройдет в Москве 8-9 августа

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Изменения на рынке такси обсудят на Международном Евразийском форуме "Такси - 2019" (МЕФТ-2019), который 8-9 августа пройдет в конгресс-парке Radisson Collection Hotel Moscow в Москве. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба столичного департамента транспорта.

"В деловой программе МЕФТ-2019 будут подняты вопросы регулирования таксомоторного рынка на всех уровнях. Двухдневная деловая программа соберет представителей органов федеральной и региональной власти, крупнейших агрегаторов, руководителей компаний таксомоторной и смежных отраслей, представителей иностранных и отечественных разработчиков инновационных решений для сферы таксомоторных перевозок", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на выставке в рамках форума будут представлены новейшие образцы специализированных автомобилей для такси, включая все типы беспилотных машин, проходящих тестирование в России.