Строительство моста началось на дороге М3 "Украина" в Новой Москве

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Возведение моста через реку Ликовку, который является частью масштабного проекта автодороги МЗ "Украина" - Марьино - Десна, началось в ТиНАО. Общая готовность дороги составляет 30%, сообщила в понедельник пресс-служба департамента развития новых территорий города Москвы.

"Общая готовность автодороги составляет примерно 30 %. Уже частично уложен асфальт, за исключением верхнего слоя. Активно ведется монтаж инженерных коммуникаций. Сегодня строители приступили к самому сложному элементу - возведению моста балочного типа через реку Ликову. Ввод трассы в эксплуатацию планируется в конце 2021 года", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента развития новых территорий города Москвы Владимира Жидкина.

В пресс-службе уточнили, что сейчас выполняется монтаж фундамента под опоры. Как и трасса в целом, сооружение предусматривает четыре полосы движения - по две в каждую сторону. С обеих сторон моста предусмотрены пешеходные тротуары и полосы безопасности. Его длина составит 164 м. Ширина - 20 м. Конструкция будет оборудована автоматической противогололедной системой.

Автодорога МЗ "Украина" - Марьино - Десна станет поперечным направлением между Киевским и Калужским шоссе. Ее протяженность составит 12 км. По оценкам проектировщиков, интенсивность движения по трассе составит 1,5 тыс. автомобилей в час. Разрешенная скорость движения будет установлена в 60 км/ч.

Всего до конца 2023 года в ТиНАО планируется ввести в эксплуатацию около 300 км автомобильных дорог.