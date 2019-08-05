Регистрация участников любительского конкурса фестиваля "Цветочный джем" началась в Москве

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Регистрация на любительский конкурс по созданию оригинального цветника в каждом округе Москвы открылась на официальном сайте фестиваля "Цветочный джем" и завершится 7 сентября. Соревнования пройдут 8 сентября, сообщили в понедельник в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"5 августа открылась регистрация на участие в масштабном любительском конкурсе цветников. Это финальный аккорд праздника цветущих садов и ландшафтного исскуства - международного фестиваля "Цветочный джем". 8 сентября создать собственный оригинальный цветник смогут все желающие - и не только москвичи, но и жители всех других российских городов. Событие охватит весь город - 1475 площадок. Участие в конкурсе бесплатное. Регистрация завершится 7 сентября", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что по итогам конкурса в городе появится 15 тыс. цветников, на которых горожане высадят 530 тыс. растений. При этом участникам будут помогать профессиональные садовники, также им раздадут необходимый инвентарь для работы. Адреса площадок и подробную информацию можно найти на официальном сайте фестиваля "Цветочный джем".

"Создать клумбы можно будет из георгинов, шалфея, овсяницы, бегунии, хризантем, газании, капусты декоративной и других растений, предложенных организаторами. Все цветы адаптированы к нашим условиям, поскольку выращены в подмосковных питомниках. Лучшие цветники будут выбирать сами участники состязания, отдавая голоса за лучшие проекты на своей площадке. Всего за 1-3 место подготовлено порядка 9 тыс. главных призов, еще 240 тыс. дополнительных призов получат участники занявшие 1-5 места", - уточняется в сообщении.

Открытый международный конкурс-фестиваль городского ландшафтного дизайна "Цветочный джем" проходит в столице в третий раз. Он стартовал 20 июня: с этого дня москвичи и туристы могут любоваться 42 стильными современными садами, созданными для этого праздника ведущими ландшафтными дизайнерами из 11 стран мира.