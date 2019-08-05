На праздновании "Дня Индии" в парке "Сокольники" в Москве появится 10-метровый Тадж-Махал

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Индийские танцы, йога и медитация ждут гостей фестиваля "День Индии", который пройдет в парке "Сокольники" в Москве 9-11 августа, сообщила в понедельник на пресс-конференции в Москве координатор площадки Veda weekend на фестивале Наталья Сергеева. На время мероприятий в парке установят 10-метровый макет Тадж-Махала.

"В прошлом году мероприятие посетило около миллиона человек, в этом году ожидаются около 2 млн. Будет очень много танцев, флешмобы, лекции по индийской культуре, концерты, йога, йога в гамаках. Будем готовить индийские блюда", - сказала Сергеева.

Как отметила ивент-организатор Индийского национального культурного центра "Сита" Даша Котвани, при входе в парк "Сокольники" будет установлен макет Тадж-Махала 10 на 10 м, кроме того, на фестивале будет действовать зона свадеб, где 25 пар поженятся в индийском стиле. Будет организован и показ мод на тему "Элементы Индии: огонь, вода, воздух, эфир и земля", в котором примут участие индийские женщины, проживающие в Москве. На мероприятии будут организованы различные занятия для детей: шахматный турнир, мастер-классы по рисованию в индийском стиле, уроки хинди и танцы.

Как сообщила журналистам директор Фонда изучения культурного наследия Индии "Нритья Сабха" Татьяна Назарова, подготовлена большая культурная программа. На пяти эстрадных площадках парка выступят более 450 артистов - около 55 групп и 30 исполнителей. "Радует, что география участников расширилась - есть несколько коллективов из Санкт-Петербурга, Коврова, Подмосковья. Будут многие группы индийского танца, которые с нами много лет, из года в год индийские дети принимают участие, около 10 детских танцевальных коллективов детей от 5 до 13 лет", - сказала она.

Координатор организации Simply Meditation в России и СНГ Юлия Голубева сообщила, что на фестивале будет работать зона с конструкцией для флай-йоги в гамаках и шестью шатрами: шатром мудреца, где известные спикеры расскажут желающим о здоровом питании, аюрведе, путешествиях в Индию, а также шатрами медитации и йоги для разных групп населения. Там же будут проходить разнообразные мастер-классы, например, по росписи пряников, мехенди, изготовлению бус и браслетов.

А 10 августа на фестивале пройдет шествие Ратха-Ятра с песнями и танцами, во главе с движущейся платформой, на которой разместится индийское божество Джаганнатха.