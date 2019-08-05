Источник: убытки торговли и общепита Москвы от протестов могут превысить 60 млн рублей

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Убытки предприятий торговли и услуг из-за несогласованных акций на бульварах в центре Москвы 27 июля и 3 августа могут превысить 60 млн рублей. Об этом сообщил ТАСС в понедельник источник в столичной мэрии.

"К среде будет известна полная цифра убытков кафе, ресторанов и рынков. По прошлой неделе - 27 июля - составило более 30 млн рублей. В минувшую субботу периметр акции был больше, чем в предыдущую, предполагаем, убытки будут выше [30 миллионов рублей]", - сказал собеседник агентства, отметив, что на этот раз предпринимателей об акциях предупредили заранее.

Таким образом, суммарные вынужденные издержки за два дня протестов превысят 60 млн рублей.

По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве, в субботу сотрудники полиции и Росгвардии задержали около 600 человек за участие в несогласованной акции, на которую вышли примерно 1,5 тыс. человек. Власти заранее предостерегли участников акции об ответственности и недопустимости нарушения закона. Полиция предупреждала о рисках различных провокаций на несогласованной акции и призывала горожан и гостей столицы воздержаться от участия в ней.

Прокуратура Москвы проводит административное расследование в отношении 15 незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, которые являются организаторами незаконных акций 14 и 27 июля. Предупреждения надзорного ведомства они проигнорировали.

По факту несогласованного митинга 27 июля возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти") и ч. 2 ст. 212 ("Участие в массовых беспорядках") УК РФ. По данным СК, к совершению указанных преступлений причастны более 10 граждан, которые принимали наиболее активное участие в организации и проведении массовых беспорядков в центре столицы.