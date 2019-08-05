Многоуровневый паркинг построят под эстакадой ТТК в районе "Москва-Сити"

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Многоуровневый паркинг появится под эстакадой Третьего транспортного кольца в районе московского международного делового центра "Москва-Сити". Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Москомархитектуры.

"Под эстакадой Третьего транспортного кольца в районе делового центра "Москва-Сити" сделают многоуровневый паркинг. На первом этапе паркинг будет рассчитан на 336 машино-мест, позже его вместимость увеличится", - цитируют в сообщении главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

Он напомнил, что ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о предстоящем строительстве нового небоскреба на территории "Москва-Сити", из-за чего спрос на парковочные места ожидаемо вырастет.

Кузнецов отметил, что это хороший, но не первый пример полезной эксплуатации пустующих мест. Так, под эстакадой рядом с метро "Парк культуры" работает скейт-парк.

В пресс-службе Москомархитектуры добавили, что паркинг под эстакадой ТТК будет состоять из трех надземных и одного подземного этажа. Въезжать на него можно будет с улицы Тестовская. Фасады паркинга будут отделаны белыми, светло-серыми и красными панелями из оцинкованного металла.