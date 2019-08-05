Более 250 собак и кошек можно будет взять домой на фестивале "Друг для друга" в Москве

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Жители и гости столицы смогут забрать домой из приютов более 250 собак и кошек, которые будут представлены на фестивале "Друг для друга" 17 августа в столичном Саду имени Баумана, сообщили в понедельник организаторы фестиваля.

"Первый городской фестиваль "Друг для друга" пройдет 17 августа в Москве, в Саду имени Баумана, на котором более 250 собак и кошек из приютов смогут найти своего хозяина. Дата проведения фестиваля приурочена к празднованию Всемирного дня бездомных животных, который отмечается в третью субботу августа, а также к годовщине запуска социального проекта "Друг для друга" (Friendforpet.ru) - онлайн-сервиса, который помогает людям и питомцам из приютов встретиться и стать друзьями на всю жизнь", - говорится в сообщении.

На площадке фестиваля будут организованы интерактивные и спортивные зоны, игры в мини-гольф и квест с розыгрышем призов. Гости мероприятия смогут бесплатно провести ветеринарный осмотр своего питомца. Детям расскажут об ответственном отношении к домашним животным. Забрать четвероногого друга домой можно будет абсолютно бесплатно, пройдя собеседование и заключив договор с фондом или приютом.

Проект "Друг для друга" был запущен компанией, которая разрабатывает корм для домашних животных, "Purina" в 2018 году. Сейчас в онлайн-базе 820 животных из 13 приютов и шести регионов России. Все животные социализированы, клинически здоровы и привиты.