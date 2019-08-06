Первый ледовый каток в рамках масштабного инвестпроекта в Москве построят в районе Куркино

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Первый ледовый каток в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта в Москве планируется построить в районе Куркино. Крытый каток возведут на земельном участке площадью 1,8 га, общий объем инвестиций составляет около 800 млн рублей, сообщили в пресс-службе столичного департамента городского имущества.

"В настоящий момент департамент городского имущества заключил с инвестором АНО "Хоккейный клуб "Сталкер" договор по аренде земельного участка площадью 1,8 га для строительства крытого ледового катка. Договор заключен на 6 лет, в течение данного срока инвестору необходимо провести все строительные работы и ввести объект в эксплуатацию", - цитируют в пресс-службе главу департамента Максима Гамана.

По данным пресс-службы, общий объем инвестиций, заложенный на строительство объекта, составляет около 800 млн рублей. Точный размер инвестиций будет определен проектом, который находится на стадии разработки.

"Инфраструктурно объект будет представлять собой крытый ледовый каток с двумя ледовыми полями, одно из которых будет рассчитано на 200 зрителей, и двумя тренировочными залами: атлетическим и залом внеледовой подготовки. Посещать каток смогут все жители города. Предполагается, что после введения в эксплуатацию ледового катка на его базе откроется школа, в которой будут обучать игре в хоккей и фигурному катанию", - приводят в пресс-службе слова вице-мэра Москвы Владимира Ефимова.

В сообщении уточняется, что строительство объекта предполагается завершить в первом квартале 2021 года.

Масштабный инвестиционный проект (МаИП) - это проект, реализующийся в социально и экономически значимых сферах, предусматривающий необходимость увеличения рабочих мест и налоговых поступлений в региональный бюджет. В Москве для строительства таких объектов допускается предоставление земельных участков из собственности города в аренду на 6 лет без проведения торгов.