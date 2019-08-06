Москвичи смогут записать питомца к ветеринару через приложение "Госуслуги Москвы"

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Хозяева домашних животных смогут записать своих питомцев на прием к ветеринару с помощью мобильного приложения "Госуслуги Москвы". Об этом сообщается во вторник на сайте столичной мэрии.

"Запись с помощью смартфона позволит заранее спланировать посещение ветеринарной клиники и сэкономить время. Вакцинация, оформление ветеринарных сопроводительных документов на перевозку животного, проведение лабораторно-диагностических исследований - эти услуги становятся необходимы, когда хозяин планирует путешествовать со своим питомцем, участвовать в выставках животных или выезжать за границу. Запись через приложение поможет заблаговременно подготовиться к мероприятию или событию без лишних хлопот", - отметил председатель комитета ветеринарии города Москвы Алексей Сауткин.

Записаться на прием можно к специалистам 27 государственных ветеринарных клиник столицы. При этом услугой могут воспользоваться владельцы не только кошек и собак, но также рыб, рептилий, кроликов, попугаев и других домашних любимцев. Кроме того, с помощью мобильного приложения можно также вызвать ветеринара на дом.

В декабре 2018 года возможность записать питомца на прием к ветеринару появилась на портале столичной мэрии. С момента запуска услуги москвичи воспользовались ей более 49 тыс. раз.