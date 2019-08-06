Рижское направление МЦД-2 будет иметь 11 остановок

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. На Рижском направлении второго Московского центрального диаметра (МЦД-2 Нахабино - Подольск) будет 11 остановочных пунктов. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Москомархитектуры.

"На Рижском направлении МЦД-2 Нахабино - Подольск будет 11 остановочных пунктов, два из которых - "Щукинская" и "Марьина роща" - появятся впервые", - говорится в сообщении.

Как уточнил главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов, слова которого приводит пресс-служба, ключевые остановочные пункты размещаются в центре города. "Прежде всего, это район Рижского вокзала, где будут пересекаться три МЦД. Там планируется сделать развязку Ярославского направления. Основная задача той документации, которая сейчас разрабатывается, - учесть развитие города и заложить остановочные пункты так, чтобы было удобно людям", - сказал он.

В пресс-службе добавили, что на станции "Дмитровская" планируется сдвижка платформы. В этом месте пересекаются МЦД-1 и МЦД-2, на сегодняшний день между ними формируется дополнительная пересадка. "Мы также стараемся дополнительно нагружать Большую кольцевую линию (БКЛ), которая активно строится, а "Рижская" будет, наверное, ключевой точкой, потому что там можно пересаживаться с МЦД и обеспечить пересадку на БКЛ", - отметил Кузнецов.

Московские центральные диаметры - начатый в 2018 году транспортный проект, в котором участвуют правительства Москвы и Подмосковья, РЖД, Минтранс РФ и ГУП "Московский метрополитен". Оператор перевозок - АО "Центральная пригородная пассажирская компания". Предполагается создание пяти железнодорожных линий, которые должны пройти по диаметру из одного муниципалитета Подмосковья через центр столицы в другой.

МЦД объединит формат пригородных электричек и метрополитена, создав фактически систему наземного метро. График работы выстроят по схеме метро - с 5:30 утра до 1:00 ночи. Для интеграции с остальным городским транспортом будет разработана удобная билетная система, пассажиры смогут использовать карту "Тройка". В целом, по подсчету экспертов, реализация проекта разгрузит транспортную инфраструктуру столицы на 10-12%.