Госавтоинспекция Москвы сообщила о сбое на телефонной линии

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Столичная Госавтоинспекция предупреждает москвичей о сбоях на городской телефонной линии управления. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УГИБДД по Москве.

"В здании управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве частично не работают городские телефонные номера по причине технического сбоя в работоспособности оборудования ПАО "МГТС"", - сказал собеседник агентства.

Он также обратился к москвичам и гостям столицы с просьбой отнестись к этому с пониманием, Госавтоинспекция приносит извинения за временные неудобства.