В Москве планируют построить 26 станций метро за четыре года

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Более 66 км линий метро и 26 станций планируется построить в Москве с 2024 по 2027 год. Об этом во вторник сообщил журналистам заммэра столицы Марат Хуснуллин.

"В планах на 2024-2027 годы - строительство 66,2 км линий, 26 станций и четыре депо", - сказал он.

По словам заммэра, за семь месяцев 2019 года в Москве введено 17,9 км линий метро, восемь станций, одно депо. Всего с 2011 по 2018 год в метрополитене появилось 137 км линий, 73 станции, девять электродепо на 10 тыс. рабочих мест. За это время метро рядом с домом получили 4 млн москвичей.

До 2023 года планируется построить более 100 км линий, несколько десятков станций и шесть электродепо.

Хуснуллин сообщил, что с начала года в Москве появилось 47,8 км новых дорог. Кроме того, построено 10 мостов, тоннелей и эстакад, 12 пешеходных переходов. "С 2011 по 2018 год протяженность столичных трасс увеличилась на 20%, а искусственных дорожных сооружений - мостов, тоннелей и эстакад - на 35%, - подчеркнул заммэра.

С 2019 по 2023 год в столице построят 570 км дорог, 150 искусственных дорожных сооружений. Кроме того, к этому времени завершится строительство Северо-Западной, Северо-Восточной и Юго-Восточной хорд, а также Южной рокады - вместе они образуют полноценное транспортное кольцо протяженностью 133 километра, сопоставимое по длине с МКАД.