"Московский эндокринный завод" инвестирует в производство более 2,4 млрд рублей

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Свыше 2,4 млрд рублей планирует инвестировать в производство "Московский эндокринный завод" - крупнейший в столице производитель фармацевтических препаратов. Об этом сообщила во вторник пресс-служба комплекса экономической политики Москвы.

"В планах предприятия до 2022 года: реконструкция и техническое перевооружение участка по производству мягких лекарственных форм, лабораторного комплекса, реконструкция филиала "Лефортовский". Кроме того, за этот период планируется построить новый лабораторно-складской комплекс. Планируется, что объем инвестиций в будущие проекты превысит 2,4 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что только в текущем году предприятие планирует вложить в производство 348 млн рублей, включая ассигнования из бюджета.

"Статус промкомплекса позволяет предприятию снизить налоговую нагрузку на 17,25% <...> За отчетный период (с августа 2018 года) льготы заводу составили 9,3 млн рублей. При этом инвестиции компании в технологическую модернизацию составили 578,9 млн рублей. На эти средства было приобретено новое лабораторное оборудование и реконструирован производственный цех инъекционных лекарственных средств", - цитирует пресс-служба главу столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова.

На предприятии реализуется масштабный инвестиционный проект по созданию производства активных фармацевтических субстанций, что позволит производить лекарственные препараты по полному циклу и не зависеть от поставок импортного сырья.

"Продуктовый портфель" завода включает более 100 наименований лекарственных препаратов, относящихся к 12 фармакотерапевтическим группам. 67 наименований входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и реализуется с учетом фиксированных предельных отпускных цен. "Выпуск продукции этой категории - важная социальная функция завода в рамках государственной политики, направленной на обеспечение доступности лекарственных препаратов для населения и стабилизацию цен на российском фармацевтическом рынке", - приводятся в сообщении слова вице-мэра Москвы Владимира Ефимова.

О заводе

ФГУП "Московский эндокринный завод" производит широкую линейку социально-значимых лекарственных препаратов, применяемых в кардиологии, гинекологии, офтальмологии, психоневрологической практике, анестезиологии, противовоспалительного и метаболического действия.

Статус промышленного комплекса позволяет снизить налог на прибыль в бюджет Москвы с 17% до 12,5%. Также вдвое снижена ставка налога на имущество - текущая ставка 2,2% от балансовой стоимости имущества или 1,5% от кадастровой стоимости. Земельный налог снижен на 80% и составляет 20% от суммы начисленного налога. Ставка арендной платы за землю составляет 0,3% от кадастровой стоимости участка вместо обычных 1,5%.

Статус промкомплекса присваивается на срок до 10 лет и подлежит обязательному ежегодному подтверждению.