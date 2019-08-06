Специалисты завершили монтаж органа в концертном зале "Зарядье" в Москве

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Специалисты завершили монтаж конструкций и механизмов органа в московском концертном зале "Зарядье", который расположен в одноименном парке. Сейчас музыкальный инструмент проходит звуковую настройку, сообщил во вторник журналистам заммэра столицы Марат Хуснуллин.

"У нас в "Зарядье" идет испытание органа. Есть требование, что орган должен настраиваться и запускаться в эксплуатацию не меньше, чем через год после строительства здания, для того, чтобы не было искажения звука. Орган смонтирован, идет пусконаладка. Мы надеемся, к концу года он заработает", - сказал Хуснуллин.

Ранее в Москву из Франции доставили конструкции и механизмы музыкального инструмента: это более 3,6 тыс. деревянных и металлических труб, мобильная и механическая консоли, система воздуховодов и работы регистров.

Парк "Зарядье" открылся 9 сентября 2017 года, во время празднования 870-летия Москвы. Это первый крупный парк, созданный в столице за последние 70 лет. На территории представлены характерные для России ландшафтные зоны. В парке также разместились концертный зал, "Парящий мост", научно-познавательный центр "Заповедное посольство", тематический центр "Ледяная пещера", экспозиционный культурный комплекс и медиацентр.