"Аэроэкспресс" запустит компенсационные автобусы в Шереметьево и обратно 10-11 августа

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. "Аэроэкспресс" 10-11 августа запустит автобусы, на которых пассажиры смогут добраться до Шереметьево и обратно. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе компании.

Ранее сообщалось, что 7-11 августа значительно изменится расписание аэроэкспрессов и электричек Савеловского и Белорусского направлений из-за ремонта путей. Часть экспрессов и пригородных поездов будут отменены.

"Автобусы будут курсировать в обе стороны с 11:40 до 22:00 с интервалом 10 мин в субботу, 10 августа. В воскресенье, 11 августа, отправление будет происходить в 5:30, 5:50, 6:10, 6:30, 6:50 и далее с 7:10 до 14:40 каждые 10 мин <…> Стоимость проезда составит 300 рублей. Маршрут автобусов пройдет по платной трассе без промежуточных остановок, время в пути составит порядка 40 мин", - говорится в сообщении.

Чтобы попасть на автобусы, надо будет купить билет по тарифу "Компенсационный" в кассе или у мобильного кассира в день поездки. Отправляться автобусы в Шереметьево будут от площади Тверская Застава перед зданием Белорусского вокзала, в обратную сторону - с площадки за зданием терминала "Аэроэкспресс".