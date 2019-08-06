Движение на Тверской улице в Москве возобновилось после ДТП

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Проезжая часть на Тверской улице в Москве, где произошло ДТП, вновь открыта для автомобилей. Об этом во вторник сообщается на странице Центра организации дорожного движения в Twitter.

"ДТП разобрано. Проезжая часть освобождена", - говорится в сообщении.

Около дома 27 по Тверской улице произошло ДТП с участием четырех автомобилей, четыре человека пострадали. В результате были перекрыты 3-й и 4-й ряды в сторону области, движение в центр осуществлялось только по встречным полосам.