Судебные приставы выявили 26 млн рублей долгов у задержанных на акции 27 июля

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Федеральная служба судебных приставов (ФССП) выявила задолженности на сумму 26 млн рублей у задержанных участников несанкционированного митинга в центре Москвы, который проходил 27 июля. Об этом сообщила замруководителя управления ФССП по Москве Евгения Клименко в интервью телеканалу "Москва 24".

На несогласованной акции в центре Москвы 27 июля были задержали более 1000 человек.

"Среди задержанных есть физлица, которые являются должниками по нашим исполнительным производствам. Общая сумма задолженности - порядка 26 млн рублей", - приводятся слова Клименко на сайте телеканала.

Она уточнила, что основная сумма - это кредитные обязательства, которые составляют 16 млн рублей. Взыскания в пользу физических и юридических лиц составили 6 млн рублей, еще почти 2 млн рублей - налоги и штрафы. Алиментные обязательства составили 800 тыс. рублей, задолженность по ЖКХ - 600 тыс. рублей.

По ее словам, приставы провели рейдовые мероприятия в ходе которых совершили обход квартир задержанных, чтобы установить их имущественное положение. Это необходимо для составления акта описи ареста имущества в счет погашения задолженности. К тем должникам, которых не застали дома, могут предпринять меры в виде принудительного привода. В случае неисполнения предписаний службы, должников могут объявить в розыск, добавила она.