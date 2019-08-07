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В Москве ожидается облачная погода с прояснениями

Синоптики также прогнозируют небольшой дождь и температуру до 22 градусов тепла

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, небольшой дождь и до плюс 22 градусов ожидаются в Москве в среду. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе температура воздуха составит 20-22 градусов тепла. В ночь на четверг она может опуститься до плюс 13 градусов.

Ветер южный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 745 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура будет колебаться в пределах 18-23 градусов тепла. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 10 градусов.

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