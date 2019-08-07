В Москве 9 августа ожидается ливень с ветром

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Температура в Москве повысится до 20-25 градусов в ближайшие дни, однако 9 августа в столице ожидается ливень с сильным ветром. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Особенно неблагоприятным будет вторая половина четверга и первая половина пятницы, поскольку через Москву будет проходить серия фронтальных разделов. <…> В ночь на пятницу и в первой половине дня будет сильный дождь и усиление ветра до 20 и более метров в секунду", - сказал он, отметив, что 9 августа выпадет большое количество осадков.

При этом 7 августа в столице потеплеет до 20-22 градусов, 8 августа температура поднимется до 23-25 градусов, прогнозируются небольшие дожди. А 10 и 11 августа ожидается около 18-21 градуса и кратковременный дождь, добавил Вильфанд.