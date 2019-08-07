Пассажиры метро в Москве стали в 15 раз чаще использовать турникеты с оплатой проезда

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Пассажиры столичной подземки стали почти в 15 раз чаще оплачивать поездки в метро с помощью банковских карт или смартфонов через терминалы, расположенные на турникетах. Об этом в среду сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

В настоящее время ежедневно считыватели используют более 44 тыс. пассажиров, а в январе этого года подобным способом расплачивались лишь 3 тыс. человек в день.

"Пассажиры столичной подземки все чаще оплачивают проезд на турникете бесконтактным способом. Особенно он удобен тем, кто пользуется метрополитеном редко. Приложив банковскую карту или смартфон к терминалу, пассажиры экономят в утренние и вечерние часы пик до восьми минут, поскольку могут миновать кассы и не стоять в очереди за проездным билетом", - приводит портал слова заместителя мэра, руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова.

Пассажиры подземки могут расплатиться картами, поддерживающими технологии PayPass и PayWave (в том числе картами "Мир"), а также с помощью смартфонов, имеющих функцию бесконтактной оплаты. Пользуясь бесконтактным способом оплаты проезда, граждане экономят средства. Одна поездка обходится в 42 рубля, что на 13 рублей меньше, чем стоимость поездки при покупке билета "Единый".

Турникеты со считывателями есть и на всех станциях Московского центрального кольца (МЦК). Они появились с момента запуска кольца в 2016 году. Пассажиры метро, которые выбрали такой способ оплаты проезда, могут бесплатно пересесть на МЦК в течение 90 минут, как и при покупке обычного билета. Также через турникет можно пройти с помощью карты "Тройка", проездного билета "Единый" и карты москвича.

Оплатить поездку с помощью банковской карты или смартфона через терминал на турникете можно будет также на станциях Московских центральных диаметров (МЦД). Новый вид общественного транспорта планируется запустить к концу 2019 года. Работать МЦД будут с 05:30 до 01:00 мск. Интервалы движения составов в часы пик не превысят пяти-шести минут.