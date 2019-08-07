РАНХиГС получит учебный корпус в виде книжной полки в центре Москвы

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Новый учебный корпус в Большом Харитоньевском переулке Центрального административного округа Москвы появится у Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС). Об этом в среду сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

"Это будет здание высотой в семь этажей, выполненное по классическим архитектурным канонам, но в современном прочтении - пилоны корпуса, спроектированные со смещением, визуально будут напоминать корешки книг. Дополнительное сходство придадут названия известных литературных произведений, которые нанесут по периметру", - приводятся в сообщении пресс-службы слова первого зампредседателя Москомархитектуры Сергея Кузнецова.

В центре учебного корпуса появится атриум с лестницей и панорамными лифтами. Его площадь составит около 10 тыс. кв. м. Рядом со зданием благоустроят площадь.

Основное здание РАНХиГС находится на проспекте Вернадского. Кроме того, вне основного кампуса Президентской академии находится шесть учебных корпусов, которые расположены в разных частях Москвы.