Бывший родильный приют XIX века в Москве отремонтируют за год

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Победитель электронного аукциона выполнит капитальный ремонт бывшего родильного приюта XIX века на улице Стромынке в Москве. Об этом сообщила в среду пресс-служба столичного департамента по конкурентной политике.

"Капитальный ремонт здания бывшего родильного приюта, входящий в ансамбль больницы имени братьев Бахрушиных, выполнит победитель электронного аукциона. Все работы должны быть выполнены в течение года с момента заключения контракта, начальная стоимость которого - 226 млн рублей", - говорится в сообщении.

Заказчик работ - ГБУ "Доринвест". Двухэтажное здание приюта из красного кирпича является выявленным объектом культурного наследия, ремонтные работы будут проведены на площади 1,6 тыс. кв. м. Отмечается, что победителю электронного аукциона предстоит также перепрофилировать помещения под функциональный офис, в котором в дальнейшем будет располагаться ГБУ "Доринвест".

"Здание имеет оригинальную крышу начала XX века со слуховыми окошками и печными трубами, внутри также сохранились оригинальные лестницы, и отдельные элементы оформления интерьера. Победителю электронного аукциона необходимо учитывать все это при выполнении работ и внимательно подойти к восстановлению культурно-исторического облика здания бывшего родильного приюта", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента по конкурентной политике Геннадия Дегтева.

Здание строилось Московским городским общественным управлением на средства из городского бюджета и на несколько частных пожертвований, оно стало одним из первых бесплатных родовспомогательных заведений Москвы, принадлежавших Городской думе.