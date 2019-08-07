Всадники Кремлевской школы верховой езды выступят на ВДНХ в Москве 10 и 11 августа

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Выступления команды всадников Кремлевской школы верховой езды пройдут 10 и 11 августа на ВДНХ в Москве после церемонии развода пеших и конных караулов Президентского полка. Об этом сообщила в среду пресс-служба выставочного центра.

"10 августа в 12:00 и 11 августа в 16:00 впервые на ВДНХ состоится торжественный развод конных и пеших караулов Президентского полка при участии духового состава Президентского оркестра, который еженедельно проводится в Московском Кремле. Сразу после все желающие увидят показательные выступления команды всадников Кремлевской школы верховой езды", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также отдельная церемония развода пешего почетного караула будет проходить оба дня в 14:00.

Ранее сообщалось, что торжественная церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка пройдет на ВДНХ впервые. Там же в эти дни пройдет ретроспективная выставка автомобилей Гаража особого назначения и мотоциклов Почетного эскорта Федеральной службы охраны, она расположится в зале А павильона № 75 ЭКСПО и будет работать оба дня с 10:00 до 18:00. Кроме того, на Октябрьской площади перед павильоном № 75 будут проходить показательные выступления мотоциклистов Почетного эскорта, их можно будет увидеть 10 августа в 11:00, 15:00, 16:30 и 18:00, а также 11 августа в 11:00, 12:00 и 13:00.

Специальная программа приурочена к 80-летию ВДНХ, вход на все мероприятия свободный.