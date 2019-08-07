Сообщения с угрозами взрыва в трех судах Москвы оказались ложными

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Тверской, Мещанский и Пресненский районные суды Москвы работают в штатном режиме после проведения эвакуации в связи с полученными анонимными сообщениями с угрозами взрыва. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь Мещанского суда Юлия Котомина.

"Суд возобновил работу", - сказала представитель суда. "Сообщение об угрозе взрыва оказалось ложным, всех запустили", - отметили в пресс-службе Тверского суда.

Ранее сообщалось, что в трех столичных судах идет эвакуация в связи с сообщениями об угрозе взрыва, поступившими на электронную почту судов. Все сотрудники и граждане были эвакуированы, на месте работали правоохранительные органы.

С начала 2019 года неизвестные неоднократно направляли сообщения об угрозах взрыва на различных объектах инфраструктуры Москвы и Подмосковья. Все они оказались ложными.