В Москве ввели меры поддержки франчайзинга в малом и среднем бизнесе

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Правительство Москвы приняло постановление об утверждении порядка предоставления субсидий предпринимателям малого и среднего бизнеса, работающим по франшизе. Теперь предприниматель сможет рассчитывать на компенсацию части затрат при приобретении оборудования, сообщается в среду на сайте мэра и правительства столицы.

"В столице поддержат развитие франчайзинга. Постановление "Об утверждении порядков предоставления субсидий из бюджета города Москвы субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим предпринимательскую деятельность в рамках договора коммерческой концессии" приняло правительство Москвы. Подобные меры поддержки вводят в столице впервые", - отмечается в сообщении.

В нем поясняется, что при открытии нового предприятия по франшизе предприниматель вправе рассчитывать на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитам при приобретении оборудования, на приобретение оборудования за счет собственных средств в размере до 25% от произведенных затрат, а также на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды при приобретении оборудования.

На сайте уточняется, что максимальный размер субсидии составляет 1 млн рублей.