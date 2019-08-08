Резкое падение давления и дожди придут в Москву 8 августа

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Циклон, который придет в Москву 8 августа, будет сопровождаться резким падением атмосферного давления. Об этом ТАСС сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

"Циклон очень компактный, маленький, будет резкое падение давления, а потом снова рост, он очень быстро промчится. Но 8 августа сильного дождя не будет, дождь будет временами", - сказала она, добавив, что в ночь на 9 августа давление упадет до 734 мм рт. ст. при норме в 748 мм.

В ночь на 9 августа и первой половине дня в столице ожидается сильный дождь и ветер с порывами до 22 м/с.

В ближайшие выходные сильных дождей не ожидается, местами пройдут небольшие осадки, добавила Макарова.