На Патриарших прудах завершили ремонт дорог

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Дорожный ремонт завершился в шести переулках в районе Патриарших прудов, сообщается в четверг на сайте мэра и правительства Москвы.

"Выполнены работы на территории, общая площадь которой составляет 20 тыс. кв. м. В переулках обновили дорожное покрытие, отремонтировали смотровые колодцы и дождеприемники. Теперь специалисты заканчивают нанесение дорожной разметки, - рассказали порталу в пресс-службе ГБУ "Автомобильные дороги".

Ремонт дорог проходил в рамках программы "Развитие городской среды" в Богословском, Вспольном, Большом Палашевском, Благовещенском, Ермолаевском и Большом Козихинском переулках.

В этом году ведется комплексное благоустройство в переулках вблизи Патриарших прудов, в порядок приводят автомобильные дороги, тротуары, газоны.