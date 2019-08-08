В Москве протестируют новое мобильное приложение о дорожных пробках

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Новый сервис на основе искусственного интеллекта "Автодата", который будет информировать автомобилистов о плотности транспортного потока и предупреждать о пробках, протестируют в Москве и Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе разработчика сервиса - НТИ "Автонет".

"Москва и Подмосковье станут пилотным городом для тестирования данного сервиса. Он будет информировать водителей о типе и условиях движения, средней скорости транспортного потока, ДТП, дорожных работах, закрытых участках дороги и состоянии дорожного покрытия. В частности, планируется отработать распределение потоков по направлению из пригородов в Москву: Балашиха, Новорижское шоссе, Киевское шоссе", - сказал официальный представитель НТИ "Автонет" Ярослав Федосеев.

Сервис будет представлен в виде мобильного приложения.

Платформа "Автодата" будет анализировать большой объем данных из разных источников информации. Помимо ГЛОНАСС и GPS-трекинга будут использоваться возможности городской интеллектуальной транспортной системы, которая анализирует работу светофоров, детекторов транспорта, камер телеобзора, дорожных табло, а также телематические данные с самих транспортных средств. Если автовладельцы добровольно согласятся представлять данные в систему, в дальнейшем они смогут пользоваться новым сервисом бесплатно. По словам Федосеева, в настоящее время крупнейшие сервисы по анализу дорожной ситуации, такие как "Яндекс.Пробки", рассчитывают среднюю скорость движения автомобилей только на основе данных ГЛОНАСС и GPS.

"Тестирование сервиса начнется в 2021 году, а повсеместно приложение заработает в 2022 году. В случае успешной коммерциализации сервиса, он будет использоваться и в других регионах", - добавил Федосеев.